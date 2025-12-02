Ричмонд
Часть россиян получит две пенсии в декабре: подробнее

В ГД рассказали, кто получит двойную выплату пенсии в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионеры, которые обычно получают выплаты в первые числа месяца, в конце декабря 2025 года получат январскую пенсию, причем уже с повышением на 7,6%. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получает их в начале месяца, и это будут уже проиндексированные выплаты. Это касается и работающих, и неработающих пенсионеров», — отметил Нилов.

По словам депутата, при подготовке бюджета на следующий год был заложен коэффициент индексации 7,6%. Именно этот показатель и станет основой для увеличения пенсий.

Он также уточнил, что из-за новогодних праздников выплаты распределяются не одновременно, а по установленному расписанию. Поэтому пенсионеры, которые обычно получают деньги в первых числах месяца, увидят их заранее — уже в декабре — и в обновлённом размере.

Кроме того, Нилов подчеркнул, что в 2026 году индексация будет действовать с 1 января, а не с 1 февраля, как это происходило ранее.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (СРО НАПФ) Сергей Беляков отметил, что формировать пенсионные накопления с начала карьеры — самый надежный способ создать капитал к старости.