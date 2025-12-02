В России с 1 января появится новый вид соцконтракта

«Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая “ветвь” соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек», — заключила она.