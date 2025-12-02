Ричмонд
Путин назвал армию Украины «рабоче-крестьянской»

Президент РФ уточнил, что киевские власти не жалеют обычных солдат ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинская армия является «рабоче-крестьянской».

Он уточнил, что киевские власти не жалеют обычных солдат ВСУ.

«Если иметь ввиду, что, кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», — сказал Путин.

Кроме того, президент Российской Федерации назвал действия «вороватой хунты» в Киеве трагедией народа Украины. Украинские власти любой ценой пытались «деблокировать» Красноармейск в Донецкой народной республике, не считаясь с потерями.

Напомним, Путин посетил один из пунктов управления, где заслушал доклады. В частности, президенту РФ доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Ранее Путин заявил, что российские военные удерживают инициативу в зоне проведения специальной военной операции и наращивают давление по всей линии соприкосновения.