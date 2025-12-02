Ричмонд
ТАСС: ВСУ потеряли более 23 тысяч бойцов в Волчанске убитыми и ранеными

Российская армия нанесла поражение около 23 тысячам украинских бойцов во время освобождения населенного пункта Волчанск Харьковской области, восемь тысяч из них было уничтожено. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

— Противник понес значительные потери — более 23 тысяч солдат, из них почти восемь тысяч убитыми. Всего за полтора года боев ВСУ потеряли 46 процентов личного состава своей группировки. Суточные потери составили больше 40 военных в среднем убитыми и ранеными, — цитирует собеседника ТАСС.

Он уточнил, что всего украинские войска в Волчанске задействовали 33 батальона, которые были усилены более 90 танками, 320 бронемашинами, 37 РСЗО и около 50 тысяч бойцов.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 30 ноября в одном из пунктов управления спецоперации на Украине доложил президенту рф Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Об этом 1 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев также сообщил главе России о начале оттеснения ВСУ из Гуляйполя в Запорожской области. Российский лидер в свою очередь поставил задачи по обеспечению солдат всем необходимым на зиму.

