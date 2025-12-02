Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что Европа готовится к конфликту с РФ. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях основной проблемой станет сохранение самого континента.
«Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», — заявил министр.
Глава МИД Венгрии призвал избирателей участвовать в выборах 2026 года, чтобы голосованием предотвратить угрозу жизни в военное время для нынешнего и будущего поколений европейцев.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Европа сознательно отдалилась от России после начала конфликта на Украине. При этом российский глава отметил, что Москва открыта к восстановлению сотрудничества в сфере экономики с европейскими странами.