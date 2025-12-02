Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто назвал возможную дату войны между Европой и Россией: ЕС вовсю готовится к конфликту

Сийярто рассказал о подготовке Европы к войне с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что Европа готовится к конфликту с РФ. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях основной проблемой станет сохранение самого континента.

«Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», — заявил министр.

Глава МИД Венгрии призвал избирателей участвовать в выборах 2026 года, чтобы голосованием предотвратить угрозу жизни в военное время для нынешнего и будущего поколений европейцев.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Европа сознательно отдалилась от России после начала конфликта на Украине. При этом российский глава отметил, что Москва открыта к восстановлению сотрудничества в сфере экономики с европейскими странами.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше