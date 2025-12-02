На комете 3I/ATLAS обнаружили извержения криовулканов

«Новые наблюдения показывают, что комета 3I/ATLAS может быть покрыта извергающимися “ледяными вулканами”. Это означает, что объект похож на ледяные транснептуновые объекты. Несмотря на происхождение из другой солнечной системы, комета имеет удивительно много общего с объектами нашего космического окружения», — пишут журналисты Livescience.