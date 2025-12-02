В Госдуме рассказали о росте популярности схем мошенников с инвестициями в ИИ

«Они якобы разрабатывают собственные нейросетевые решения или финансируют перспективные компании. В действительности они не имеют ни разработки, ни лицензии, ни команды. Задача таких структур проста: собрать деньги с доверчивых инвесторов и исчезнуть. Нередко мошенники используют поддельные патенты, вымышленные биографии “основателей”, а также имитируют партнёрства с известными компаниями, чтобы повысить доверие», — отметил депутат.