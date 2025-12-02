В Госдуме рассказали о росте популярности схем мошенников с инвестициями в ИИ

Злоумышленники используют доверие к технологиям ИИ, подменяя реальные термины псевдонаучной риторикой и предлагая вложения в «будущее» с обещаниями сверхдоходности. Внешне такие предложения выглядят убедительно за счёт профессиональной рекламы, презентаций и имитации легитимных структур. Одной из наиболее опасных схем Немкин назвал «фонды инвестиций в ИИ».
«Они якобы разрабатывают собственные нейросетевые решения или финансируют перспективные компании. В действительности они не имеют ни разработки, ни лицензии, ни команды. Задача таких структур проста: собрать деньги с доверчивых инвесторов и исчезнуть. Нередко мошенники используют поддельные патенты, вымышленные биографии “основателей”, а также имитируют партнёрства с известными компаниями, чтобы повысить доверие», — отметил депутат.
Также растёт популярность формата «ИИ-трейдинга», где жертвам предлагают передать деньги под управление автоматизированного бота с гарантированной прибылью, однако такие системы часто существуют лишь на бумаге.
Особую опасность представляют фальшивые стартапы, привлекающие средства под видом создания «российского аналога ChatGPT» или других трендовых продуктов. Эти проекты обычно не имеют рабочего прототипа, а их материалы — от лендинга до «демо-версии» — создаются исключительно для имитации деятельности.
Для защиты от мошенничества Немкин рекомендует не доверять предложениям с гарантированной доходностью, проверять юридическую историю проекта и осуществлять вложения только через официальные платформы и лицензированных брокеров.
Любые вложения стоит делать только через официальные платформы и авторизованных брокеров. И главное — помнить: на пике технологического хайпа мошенники становятся особенно активны, и чем громче обещания, тем выше риск попасть в ловушку.
Антон Немкин.
Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия».
Ранее россиян призвали не делиться с искусственным интеллектом личной информацией. Эксперт по информационной безопасности пояснил, что популярность нейросетей связана с низким психологическим барьером: людям проще доверить личные проблемы алгоритму, чем специалисту. Однако это порождает новые сложности: психологи фиксируют участившиеся случаи разводов из-за того, что ИИ упрощённо представляет конфликт, однозначно возлагая вину на партнёра.
