Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Трамп дал Мадуро время до пятницы, чтобы покинуть Венесуэлу

Венесуэльскому лидеру настоятельно рекомендовано уехать из страны вместе с родственниками.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул президенту Венесуэлы Николасу Мадуро жёсткий ультиматум, установив срок до ближайшей пятницы, чтобы тот покинул страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, венесуэльскому лидеру настоятельно рекомендовано уехать из страны вместе с родственниками.

Напомним, что недавние переговоры Белого дома с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро зашли в тупик из-за трёх ключевых вопросов — амнистии, контроля за вооруженными силами и срочной отставки Мадуро. Недавний телефонный разговор между лидерами рассматривался как последняя попытка избежать прямой конфронтации, однако диалог не принес никакого результата.

Как сообщал CNN, Мадуро заявил, что готов рассмотреть возможность ухода в отставку через 18 месяцев. По данным источников канала, американские чиновники видели в этом возможный путь к урегулированию кризиса, однако Белый дом продолжает требовать его немедленной отставки.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше