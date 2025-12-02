Reuters: Трамп дал Мадуро время до пятницы, чтобы покинуть Венесуэлу

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул президенту Венесуэлы Николасу Мадуро жёсткий ультиматум, установив срок до ближайшей пятницы, чтобы тот покинул страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, венесуэльскому лидеру настоятельно рекомендовано уехать из страны вместе с родственниками.
Напомним, что недавние переговоры Белого дома с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро зашли в тупик из-за трёх ключевых вопросов — амнистии, контроля за вооруженными силами и срочной отставки Мадуро. Недавний телефонный разговор между лидерами рассматривался как последняя попытка избежать прямой конфронтации, однако диалог не принес никакого результата.
Как сообщал CNN, Мадуро заявил, что готов рассмотреть возможность ухода в отставку через 18 месяцев. По данным источников канала, американские чиновники видели в этом возможный путь к урегулированию кризиса, однако Белый дом продолжает требовать его немедленной отставки.