Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямал надвигается шквалистый ветер и сильная метель

Ямал столкнется с неблагоприятными погодными условиями 2 декабря: синоптики прогнозируют шквалистый ветер, метель и гололед. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЯНАО.

Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Ямал столкнется с неблагоприятными погодными условиями 2 декабря: синоптики прогнозируют шквалистый ветер, метель и гололед. Об этом сообщило ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 7−12 м/с. В большинстве районов округа порывы ветра 15−20 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия представляют опасность для людей на улице из-за возможного обрушения конструкций, падения деревьев и срыва рекламных щитов. Водителям особенно рекомендовано соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.