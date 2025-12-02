На Ямал надвигается шквалистый ветер и сильная метель

Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия представляют опасность для людей на улице из-за возможного обрушения конструкций, падения деревьев и срыва рекламных щитов. Водителям особенно рекомендовано соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.