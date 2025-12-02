Ричмонд
Генерал Солодчук: лесополосы под Красноармейском усыпаны телами солдат ВСУ

Солодчук сообщил, что дроны ВСУ уничтожают украинских военных, которые пытаются сдаться в плен.

Источник: Аргументы и факты

Большое количество тел украинских солдат, которых отправляли на деблокирование Красноармейска в ДНР, находятся в лесополосах на красноармейском направлении, сообщил Герой России, генерал-полковник, командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что на красноармейско-димитровском направлении командование войск киевского режима намеренно препятствует тому, чтобы военнослужащие ВСУ сдавались в плен. Солодчук уточнил, что российские силы фиксируют факты уничтожения украинскими дронами своих же солдат, которые выходят к ВС РФ с поднятыми руками.

Командующий группировки «Центр» также рассказал о зачистке Красноармейска от остатков ВСУ.

«В настоящее время идёт поиск и уничтожение остатков мелких групп противника, пытающихся укрыться в городской черте», — подчеркнул генерал-полковник.

Напомним, 1 декабря военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор на площади Шибанкова в Красноармейске, освобождённом от ВСУ.