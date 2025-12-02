Большое количество тел украинских солдат, которых отправляли на деблокирование Красноармейска в ДНР, находятся в лесополосах на красноармейском направлении, сообщил Герой России, генерал-полковник, командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Он отметил, что на красноармейско-димитровском направлении командование войск киевского режима намеренно препятствует тому, чтобы военнослужащие ВСУ сдавались в плен. Солодчук уточнил, что российские силы фиксируют факты уничтожения украинскими дронами своих же солдат, которые выходят к ВС РФ с поднятыми руками.
Командующий группировки «Центр» также рассказал о зачистке Красноармейска от остатков ВСУ.
«В настоящее время идёт поиск и уничтожение остатков мелких групп противника, пытающихся укрыться в городской черте», — подчеркнул генерал-полковник.
Напомним, 1 декабря военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор на площади Шибанкова в Красноармейске, освобождённом от ВСУ.