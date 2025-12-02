Испания ужесточила визовый режим для россиян: что известно о новых требованиях

Испания начала требовать от граждан России оформлять визу даже для транзитных перелётов, включая маршруты в Латинскую Америку. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.
«Испания сейчас требует транзитную визу при перелетах, скажем, в Латинскую Америку, поскольку именно аэропорт Мадрида (Барахас) часто используется для транзита в страны Южной, Центральной Америки», — рассказал Максимов.
По его словам, сейчас для пересечения данного аэропорта даже без выхода в город необходимо заранее получить транзитную визу Испании. Он также напомнил, что до 2025 года таких требований не существовало.
Напомним, в начале ноября Еврокомиссия приняла новые правила выдачи шенгенских виз россиянам. Теперь на них наложены строгие ограничения.