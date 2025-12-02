Ричмонд
Испания ужесточила визовый режим для россиян: что известно о новых требованиях

Испания ввела требование об обязательном получении транзитной визы для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Испания начала требовать от граждан России оформлять визу даже для транзитных перелётов, включая маршруты в Латинскую Америку. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

«Испания сейчас требует транзитную визу при перелетах, скажем, в Латинскую Америку, поскольку именно аэропорт Мадрида (Барахас) часто используется для транзита в страны Южной, Центральной Америки», — рассказал Максимов.

По его словам, сейчас для пересечения данного аэропорта даже без выхода в город необходимо заранее получить транзитную визу Испании. Он также напомнил, что до 2025 года таких требований не существовало.

Эксперт добавил, что сложности не ограничиваются лишь введением транзитного режима. По его словам, некоторые страны ЕС усилили контроль и выдвигают дополнительные условия, среди которых — необходимость иметь страховку, оформленную в Евросоюзе, а также банковские счета, открытые на его территории.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия приняла новые правила выдачи шенгенских виз россиянам. Теперь на них наложены строгие ограничения.

