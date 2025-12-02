В России с 2026 года появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО

С 1 января 2026 года в России будет введен специальный вид социального контракта для участников специальной военной операции, завершивших службу. Об этом сообщила РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова.
Она уточнила, что максимальный размер единовременной выплаты — 350 тысяч рублей. Эти деньги допускается потратить не только на бизнес, но и на оплату обучения или повышения квалификации.
«Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта», — сказала депутат.
Полуянова пояснила, что контракт будет предоставляться для начала или развития бизнеса. Получить его можно будет без обязательной проверки среднего дохода на члена семьи.
Ранее правительство РФ предложило ввести неоплачиваемый отпуск в 35 дней для ветеранов боевых действий в зоне СВО.