В России предложили не доплачивать за площадь нового жилья после переезда из аварийного

В России предложили отменить доплату за дополнительную площадь до 7 кв. м при расселении из аварийного жилья. Соответствующее письмо глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ есть у ТАСС.
Лантратова отмечает, что из-за отсутствия единых правил в случаях, когда новая квартира оказывается больше старой, возникают конфликты между жителями и властями. Это приводит к затяжным судам и срыву графика расселения.
Как объяснила депутат, сейчас людям приходится самим платить за лишние метры, если новая квартира по типовому проекту оказывается больше старой. Лантратова уточнила, что подобная инициатива как раз направлена на это.
На днях Лантратова обратилась к главе надзорного ведомства Александру Гуцану с призывом заняться расследованием новой мошеннической схемы, используемой против пожилых людей при продаже жилья.