«Могла бы набрать мне»: Николаев заявил об обиде на Пугачеву из-за ее интервью

Композитор, поэт и певец Игорь Николаев признался, что его задели высказывания исполнительницы Аллы Пугачевой. Он не понимает, почему артистка, с которой много лет дружил, выдала за правду информацию, которую ей передали третьи лица.
В недавнем интервью Примадонна сказала, что обижена на Николаева. Мол, его позвали на телепрограмму «Сегодня вечером» и выдвинули условие не говорить про Пугачеву, тот его выполнил.
— Он пришел на телевидение и ему сказали: «Не вспоминать о Пугачевой и Королевой». И он сказал: «Хорошо». Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла, — рассказала певица.
Она отметила, что после той истории не хочет общаться с композитором, и намекнула, что считает его не очень порядочным человеком.
Николаев же заявил, что никто его на телевидении ни о чем не просил. Он сам решил говорить только о тех, кто присутствовал на передаче. На ней не было Наташи Королевой, Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой. О всех трех женщинах, которые сыграли важную роль в его жизни и карьере, поэт в тот вечер не упоминал.
Он тоже обиделся на артистку за то интервью.
— Алла могла бы набрать мне, она знает мой номер. Спросить: «Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было все?». Я бы рассказал ей. Но если она решила мне не звонить, значит ее устроил тот вариант ответа, который она услышала, — сказал Николаев на YouTube-канале Fametime TV.
Олимпийская чемпионка и заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова предположила, что Аллу Пугачеву могли загипнотизировать, чтобы та пошла на интервью.