В МВД назвали распространенные схемы обмана участников СВО

Правоохранители сообщили, что злоумышленники выходят на связь с военнослужащими через мессенджеры, представляясь людьми, готовыми якобы помочь в поисках раненого или пропавшего товарища. По данным полиции, они заявляют, что для начала поисков требуется перечислить деньги на указанный счет или номер телефона. После этого мошенники нередко начинают убеждать бойца оформить банковский кредит, утверждая, будто он нужен «для дополнительной помощи».