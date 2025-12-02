В МВД назвали распространенные схемы обмана участников СВО

Мошенники выманивают деньги и личные данные участников СВО, прикрываясь обещаниями помочь найти попавшего в плен сослуживца, оформить компенсацию за лекарства или «решить вопрос» с привлечением родственника к ответственности. Об этом говорится в материалах МВД России, с которым ознакомилось РИА Новости.
Правоохранители сообщили, что злоумышленники выходят на связь с военнослужащими через мессенджеры, представляясь людьми, готовыми якобы помочь в поисках раненого или пропавшего товарища. По данным полиции, они заявляют, что для начала поисков требуется перечислить деньги на указанный счет или номер телефона. После этого мошенники нередко начинают убеждать бойца оформить банковский кредит, утверждая, будто он нужен «для дополнительной помощи».
Согласно материалам, киберпреступники также могут звонить участнику СВО после оформления заказа на лекарства. Они утверждают, что медикаменты якобы оказались подделкой, и предлагают компенсацию от 150 тысяч рублей и выше. Когда человек соглашается, у него требуют перевести деньги под предлогом уплаты подоходного налога с «компенсации».
Еще одна распространенная схема связана с родственниками военнослужащего. Как уточняется в документах, злоумышленники сообщают о якобы произошедшем инциденте с близким человеком и предлагают перечислить деньги «для участия в раскрытии преступления» или «помощи тому, кто стал фигурантом уголовного дела».
