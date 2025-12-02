Как не испортить новогодний отпуск джетлагом: советы сомнолога

«Адаптация к новому времени обычно проходит легче при перелете в сторону запада, чем на восток. Когда человек летит на запад, он “удлиняет” свой день, что проще для организма, так как его внутренние часы легче адаптируются к более позднему времени», — объяснил сомнолог.