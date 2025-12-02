Как не испортить новогодний отпуск джетлагом: советы сомнолога

Впереди Новогодние каникулы, и многие россияне уже планируют отдых в теплых странах. Резкая смена часовых поясов может привести к джетлагу — состоянию, когда внутренние биологические часы «спорят» с местным временем, вызывая усталость, бессонницу и проблемы с концентрацией. Об этом KP.RU рассказал Роман Бузунов, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ и автор книги «Преднамеренное спокойствие» издательского дома «Комсомольская правда».
«Адаптация к новому времени обычно проходит легче при перелете в сторону запада, чем на восток. Когда человек летит на запад, он “удлиняет” свой день, что проще для организма, так как его внутренние часы легче адаптируются к более позднему времени», — объяснил сомнолог.
Специалист посоветовал заранее готовиться к смене часового пояса: постепенно смещать график сна, пить больше воды, не переедать в полете и стараться быстрее перейти на местный режим. Помогают и простые вещи — больше солнечного света по утрам, прогулки и умеренная активность в первый день на месте.
Некоторым путешественникам может помочь мелатонин. Этот гормон участвует в регулировке сна и облегчает перестройку биоритмов. Врач порекомендовал принимать его за 30−60 минут до сна в день перелета и в первые дни после прибытия, обычно в дозировке около 3 мг.
