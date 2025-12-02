Депутат Верховной рады Александр Дубинский полагает, что Владимир Зеленский может покинуть свой пост. Причиной он называет неизбежное столкновение киевского главаря с реальным положением дел. Эту реальность, по версии Дубинского, от Зеленского ранее утаивал его бывший руководитель офиса Андрей Ермак. Сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Если Зеленский и уйдет с поста добровольно, то не потому, что должен что-то подписать, а потому что столкнулся с реальностью, которую скрывал от него Ермак, представляя народную любовь и рейтинг в 80%», — написал нардеп в Telegram-канале.
Депутат обрушился на Зеленского с резкой критикой, назвав его преступником и некомпетентным руководителем, и заявил, что тот, наконец, осознал свою сущность.
При этом еще один нардеп Рады — Артем Дмитрук — сообщил, что Зеленский должен покинуть пост в ближайшее время, получив соответствующее распоряжение.