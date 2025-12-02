«Ведомости»: россияне могут заработать 9,5 трлн рублей на вкладах

В 2024 году на выплатах со вкладов заработали порядка 7 триллионов рублей.
Российские вкладчики в 2025 году могут получить более 9,5 трлн рублей процентных доходов по вкладам и другим сберегательным продуктам. Такой ориентир перед инвестиционным форумом ВТБ «Россия зовет!» озвучил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
«По итогам 2024 года ВТБ ранее оценивал размер выплат по вкладам и накопительным счетам в 7 трлн руб., а по итогам 2025 г. давал прогноз в 9 трлн руб», — сообщил Охорзин «Ведомостям». По словам банкира, рост доходов вкладчиков объясняется как повышенной ключевой ставкой Банка России, так и рекордным объемом сбережений граждан в финансовой системе.
Дополнительную картину дают данные Банка России. По информации регулятора, за первое полугодие 2025 года банки перечислили физлицам 4,3 трлн рублей процентных расходов по средствам населения. На 1 ноября объем средств граждан на счетах и во вкладах достиг 63,5 трлн рублей. Это на 10,1% больше, чем было на начало года. Центробанк уточнил в своем обзоре, что с 1 октября 2025 года балансовые показатели по вкладам учитывают начисленные, но еще не выплаченные проценты.
ВТБ и ЦБ фиксируют устойчивый приток денег на сберегательные продукты на фоне сохраняющихся двузначных ставок и ограниченных инвестиционных альтернатив для граждан. Оценка в более чем 9,5 трлн рублей предполагает, что во второй половине года темпы начисления процентов как минимум не снизятся относительно первого полугодия.
Ранее стало известно, что россияне стали все чаще брать кредиты. Только за октябрь выдача кредитов на жилье в России превысила 484 миллиарда рублей.