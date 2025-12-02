«Ведомости»: россияне могут заработать 9,5 трлн рублей на вкладах

Дополнительную картину дают данные Банка России. По информации регулятора, за первое полугодие 2025 года банки перечислили физлицам 4,3 трлн рублей процентных расходов по средствам населения. На 1 ноября объем средств граждан на счетах и во вкладах достиг 63,5 трлн рублей. Это на 10,1% больше, чем было на начало года. Центробанк уточнил в своем обзоре, что с 1 октября 2025 года балансовые показатели по вкладам учитывают начисленные, но еще не выплаченные проценты.