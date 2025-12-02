С 1 января в России появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО

С 1 января следующего года в РФ введут специальный вид соцконтракта для участников спецоперации, которые завершили службу. Об этом сообщила депутат Государственной думы Наталия Полуянова.
По ее словам, максимальный размер единовременной выплаты составит 350 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить не только на бизнес, но и на оплату обучения или повышения квалификации.
— Для демобилизованных участников СВО с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта, — цитирует парламентария РИА Новости.
Она пояснила, что контракт будет предоставляться для начала или развития бизнеса. Получить его можно будет без обязательной проверки среднего дохода на члена семьи.
В августе глава партии СРЗП Сергей Миронов предложил использовать имущество коррупционеров для поддержки ветеранов СВО. Он считает, что фонд «Защитники Отечества» должен получить право распоряжаться недвижимостью, которую конфисковали у коррупционеров, и деньгами, полученными от реализации их имущества.