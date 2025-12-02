В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом

В беседе с агентством Миронов напомнил, что в РФ действует программа «Семейная ипотека», которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6% годовых. Эта мера, по его словам, решает важную задачу поддержки россиян и улучшения их жилищных условий, но параметры государственной программы не учитывают финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются воспитанием ребенка-инвалида.