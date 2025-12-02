Ричмонд
В ГД предложили ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом

Миронов предложил ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, обращение на имя российского премьера Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется необходимым предложить рассмотреть вопрос о введении специальной ипотечной программы со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида», — говорится в письме.

В беседе с агентством Миронов напомнил, что в РФ действует программа «Семейная ипотека», которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6% годовых. Эта мера, по его словам, решает важную задачу поддержки россиян и улучшения их жилищных условий, но параметры государственной программы не учитывают финансовую нагрузку на родителей, которые занимаются воспитанием ребенка-инвалида.

«Для них партия “Справедливая Россия” предлагает ввести специальную льготную ипотечную программу со ставкой в 1% годовых», — сказал лидер партии.

Миронов отметил, что в таких семьях родители тратят немалые деньги на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход за детьми-инвалидами. Он также привел данные Фонда социального страхования, согласно которым в РФ насчитываются более 780 тысяч детей с инвалидностью.

«Это означает, что сотни тысяч семей нуждаются в особых жилищных условиях. И поскольку для ребенка в инвалидной коляске нужны нестандартные планировочные решения, для таких семей жилищный вопрос выходит за рамки бытового удобства», — заключил глава думской фракции.

