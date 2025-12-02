Прокуратура Хабаровского края выслушала граждан о проблемах с мошенниками

Тематический прием для пострадавших от телефонного и интернет-мошенничества, который провели в прокуратуре Хабаровского края, вызвал большой интерес. В надзорный орган обратились 35 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ситуации у разных людей похожие, но от этого не менее тяжелые.
Пожилая женщина, жительница Хабаровска рассказала свою историю. В октябре нынешнего этого года с ней связался якобы работодатель и сообщил, что сейчас ей позвонит сотрудник правоохранительных органов. И действительно последовал звонок, в ходе разговора женщине сказали, что кто -то пытался с ее счетов перевести деньги, ее стали пугать уголовным преследованием, вплоть до лишения свободы.
Выход один: чтобы избежать неприятностей, ей необходимо срочно снять все деньги и перевести на номера телефонов, которые ей будут продиктованы. Хабаровчанка пошла в банк, сняла всё, что у нее было, — больше миллиона рублей, и послушно перевела куда было велено.
По этому факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы принимают все меры, чтобы установить лиц, причастных к преступлению. Но сделать это не так просто, потому что мошенники, как правило, находятся в других регионах страны или даже за рубежом.
Если все же удастся их найти, прокурор выйдет в суд в интересах заявительницы к владельцу банковского счета, чтобы взыскать миллион и проценты за пользование чужими средствами.
Положительные практики есть, иногда удается вернуть все или хотя бы часть украденных средств, но происходит это, увы, не часто.
Еще один обратившийся — отец участника специальной военной операции. В июле прошлого года ему позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи. Сказал, что для дальнейшей корректной работы необходимо проверить возможность прохождения смс сообщений.
В итоге мужчине пришло много сообщений, на которые он отреагировал, а потом узнал, что с его карт сняли в общей сложности 650 тысяч рублей. Мужчина жаловался на волокиту при расследовании уголовного дела. Прошло больше года, а результатов — никаких! Прокурор пообещал посмотреть всю полноту действий, которые проведены органами расследования, и, если найдет нарушения, то есть волокиту, наказать виновных.
Расследование обычно затруднено тем, что свидетелей нужно допрашивать в других регионах. Это делается через поручения — а люди всё это время ждут результатов.
Часто мошенники, воспользовавшись доверчивостью жертвы, берут на него кредиты. Так хабаровчанке позвонил фальшивый сотрудник оператора сотовой связи, сказал, что для продления договора ей необходимо пройти по ссылке, что та и сделала. Так мошенники получили доступ к ее данным и оформили кредит в банке на 700 тысяч рублей.
Понятно, что тут надо провести расследование, проверить, как банк так легко выдал кредит? Проверял ли он данные о заемщике, его платежеспособности? И если выяснится, что нет, тогда в суде прокурором может быть заявлен иск о признании кредитного договора не действительным.
Что касается затягивания расследования подобных уголовных дел, то сотрудники полиции регулярно привлекаются прокуратурой к административной ответственности.