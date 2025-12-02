Life.ru узнал, как превратить апельсиновый сок в супернапиток и предотвратить инфаркт

Именно свежий апельсиновый сок представляет собой настоящий коктейль из кардиопротекторов.
Антиоксиданты, такие как гесперидин и кверцетин, работают как невидимый кардиозащитник: улучшают работу эндотелия, способствуют выработке оксида азота, расслабляющего и расширяющего сосуды, снижают артериальное давление и борются с воспалением сосудистой стенки, что предотвращает атеросклероз.
Эльвира Хачирова.
К.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского Университета.
Хачирова также отметила роль калия и витамина С: первый помогает выводить излишки натрия и нормализует давление, а витамин С защищает частицы «плохого» холестерина от окисления, снижая риск образования атеросклеротических бляшек. Кроме того, некоторые компоненты сока уменьшают склонность крови к образованию тромбов, снижая риск инфаркта и инсульта. При этом эксперт предупредила о разнице между свежевыжатым и пакетированным соком.
«Пакетированный сок, даже 100%-ный восстановленный, теряет большинство термочувствительных витаминов и флавоноидов, включая гесперидин. В нём слишком много природных сахаров без клетчатки, что провоцирует резкие скачки глюкозы и повышает нагрузку на поджелудочную железу, а некоторые добавки могут вызывать аллергию. Поэтому регулярное употребление таких соков увеличивает риск метаболического синдрома, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила эксперт.
В заключение собеседница Life.ru дала практический совет по употреблению сока.
«Свежевыжатый апельсиновый сок в количестве 150−200 мл в день — полезное дополнение к сердечно-здоровой диете. Золотым стандартом остаётся цельный фрукт: вы получаете те же полезные вещества плюс клетчатку, которая смягчает гликемический отклик и поддерживает микрофлору кишечника. Мой совет: отдавайте предпочтение цельным апельсинам, а сок рассматривайте как приятное и полезное дополнение, а не замену», — заключила кардиолог.
Ранее Life.ru писал, что ананасы могут подорожать на 22% перед Новым годом. Цены растут из-за сезонного спроса и повышения стоимости поставок, поэтому к праздникам стоимость фруктов может увеличиться ещё.