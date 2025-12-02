Красноярские муниципалитеты получили 185,6 миллиона на работу с бездомными собаками

«На территории Красноярского края работают 11 подрядных организаций, имеющих приюты для животных и осуществляющих мероприятия по обращению с животными без владельцев. Работа осуществляется органами местного самоуправления», — пояснили в правительстве.
Объемы финансирования в прошлые годы:
2020 год — 72,8 миллиона рублей; 2021 год — 97,9 миллиона рублей; 2022 год — 125,3 миллиона рублей; 2023 год — 159,2 миллиона рублей; 2024 год — 157 миллионов рублей.
В пресс-службе добавили, что за последние годы в крае не было случаев, когда нападения собак приводили бы к гибели граждан. Однако примеры нападений есть: в 2024 году зафиксировано 1253 таких случая, за истекший период 2025 года — 1295.
