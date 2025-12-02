«Страшно их туда отправлять»: жители села в Туркестанской области потребовали построить им школу

На школу жалуются жители села Акбастау. По их словам, школа, которой больше 80 лет, находится в аварийном состоянии: фундамент просел, стены треснули, крыша протекает во время дождя, полы сгнили. Для обогрева используется печь, что вызывает опасения за безопасность детей.
Сельчанин Жумабек Торебеков возмущен состоянием школы: «Все окна разбиты, тепла нет, если подойти ближе — весь пол сгнил. Мы все это когда-то строили сами, из расколотых тополей. Потолок рушится, везде течет вода. Скажите, как детям здесь учиться? Кто будет отвечать за их безопасность?».
В селе есть три школы, но одна из них аварийная, а в двух других не хватает мест для всех учеников. Администрация школы вынуждена сажать по трое детей за парту. Некоторые родители возят детей учиться в районный центр из-за опасений за их безопасность.
Зухра Демеуова делится своими страхами: «Страшно отправлять ребенка в школу, крыша вот-вот рухнет. В столовой потолок уже провалился, дети там едят. До сих пор топят дровами, отапливают печью. Внутри школы нет туалета, дети выходят на улицу. Честно говоря, отправлять их туда страшно».
Жители Акбастау просят построить современную школу, так как уже 12 лет безуспешно обращаются в инстанции. В районном отделе образования подтвердили, что одно из зданий было построено 80 лет назад и строительство новой школы запланировано на 2026 год.
Отдел образования дважды готовил документы для строительства, но дело не сдвигалось. В этом году документы подготовили снова, и если проект утвердят, в следующем году в селе построят новую школу на 150 мест.