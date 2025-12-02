Гвардии сержант Окулов с сослуживцами сбил два дрона ВСУ и спас технику

Российский военнослужащий Александр Окулов с сослуживцами уничтожил два ударных беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины и спас боевую технику, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что гвардии сержант Окулов выполнял задачи в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской. Он заметил два БПЛА ВСУ во время ремонта техники. Военный оперативно дал команду водителю и мастеру занять круговую оборону и открыть огонь по украинским беспилотникам.
«В результате огневого воздействия беспилотники противника были ликвидированы, а экипаж танкоремонтной мастерской успешно выполнил боевую задачу по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники полка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.