В Курчатовском районе Челябинска 11 гектаров отдадут под КРТ

Новый участок под застройку выделили в Челябинске.
В Курчатовском районе Челябинска еще один участок площадью свыше 11 гектаров отдадут под проект комплексного развития территории (КРТ). Об этом говорится в документе, который утвердил глава города Алексей Лошкин.
«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах ул. Жилой, пр. Победы, ул. Молдавской с учетом несмежных территорий по пр. Победы (от ул. Молдавской до ул. 40-летия Победы, от ул. 40-летия Победы до ул. Чичерина). Общая площадь — 11,59 га», — указано в документе, опубликованном на сайте мэрии Челябинска.
Ранее три участка в Курчатовском районе выделили под КРТ. Общая площадь территории — 6,85 гектара. Проект планируется реализовать за семь лет. Девелопер, которого выберут после аукциона, должен построит более 115 тысяч квадратных метров жилья. Детали проекта будут определены с помощью аукциона. На участках разрешено строить социальные объекты, в том числе школы, вузы, детсады. Также в виды разрешенного использования входят отели, ветеринарные клиники, спортплощадки, магазины и кафе.