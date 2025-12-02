В Курчатовском районе Челябинска 11 гектаров отдадут под КРТ

Ранее три участка в Курчатовском районе выделили под КРТ. Общая площадь территории — 6,85 гектара. Проект планируется реализовать за семь лет. Девелопер, которого выберут после аукциона, должен построит более 115 тысяч квадратных метров жилья. Детали проекта будут определены с помощью аукциона. На участках разрешено строить социальные объекты, в том числе школы, вузы, детсады. Также в виды разрешенного использования входят отели, ветеринарные клиники, спортплощадки, магазины и кафе.