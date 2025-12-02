Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курчатовском районе Челябинска 11 гектаров отдадут под КРТ

В Курчатовском районе Челябинска еще один участок площадью свыше 11 гектаров отдадут под проект комплексного развития территории (КРТ). Об этом говорится в документе, который утвердил глава города Алексей Лошкин.

Новый участок под застройку выделили в Челябинске.

В Курчатовском районе Челябинска еще один участок площадью свыше 11 гектаров отдадут под проект комплексного развития территории (КРТ). Об этом говорится в документе, который утвердил глава города Алексей Лошкин.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах ул. Жилой, пр. Победы, ул. Молдавской с учетом несмежных территорий по пр. Победы (от ул. Молдавской до ул. 40-летия Победы, от ул. 40-летия Победы до ул. Чичерина). Общая площадь — 11,59 га», — указано в документе, опубликованном на сайте мэрии Челябинска.

Ранее три участка в Курчатовском районе выделили под КРТ. Общая площадь территории — 6,85 гектара. Проект планируется реализовать за семь лет. Девелопер, которого выберут после аукциона, должен построит более 115 тысяч квадратных метров жилья. Детали проекта будут определены с помощью аукциона. На участках разрешено строить социальные объекты, в том числе школы, вузы, детсады. Также в виды разрешенного использования входят отели, ветеринарные клиники, спортплощадки, магазины и кафе.