Опрос показал, сколько россиян планирует купить новогодние подарки заранее

Женщины более склонны к заблаговременному планированию: 23% россиянок начинают покупать подарки за месяц до Нового года, 9% за еще более длительный период, тогда как среди мужчин так поступают 14% и 7% соответственно. Мужчины чаще женщин совершают спонтанные покупки (27% против 23%) и чаще сообщают, что не покупают подарки (16% против 10%): «Обычно жена этим занимается, а дарим вместе».