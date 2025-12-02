Владивосток получил диплом международной премии Russian Event Awards

Как рассказали в администрации города, дипломантом в категории «За трансформацию образа города» стала набережная Спортивной гавани. В этом году премия проходила в шестнадцатый раз. На конкурс подали 473 проекта из 63 регионов России, Беларуси и Южной Осетии. До финала дошли 370 инициатив из 57 регионов.
«Миссия премии — объединить людей, которые горят своей территорией, создают и развивают проекты, готовы рисковать, ошибаться и делать снова. Их главная мотивация, оставить после себя что-то значимое. Это золотой капитал страны», — подчеркнула директор по общественным пространствам МУПВ «Лазо» Наталья Руденко.
Набережная Спортивной гавани участвовала в номинации «Лучший парк — центр туризма города». Президент АНО «Агентство стратегического развития национальных тематических парков» Алексей Тарасов отметил, что после реконструкции пространство изменилось качественно.
«Раньше это была обычная набережная со стандартными сценариями. Сейчас полноценный парк у моря, который поменял отношение к месту и со стороны туристов, и со стороны горожан. А значит, и восприятие самого города», — подчеркнул он.
Трансформация набережной реализуется в рамках мастер-плана развития Владивостока. Работы идут поэтапно: центральный променад обновили в 2021 году, в 2024-м участок у фонтана, а летом 2025 года открыли зону рядом с филиалом Национального центра «Россия». В следующем году благоустройство продолжится.