Китайцы массово ринулись в Россию после отмены виз: Владивосток оказался в топе

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ФедералПресс. Отмена виз для китайских туристов дала мгновенный результат: спрос на поездки в Россию взлетел буквально за час. Поиск авиабилетов на одной из крупнейших китайских платформ вырос более чем в 8 раз, а число бронирований — почти в пять.

Источник: РИА "Новости"

«Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, Владивосток и Иркутск входят в число российских городов, которые больше всего интересуют китайских путешественников», — пишет представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Global Times.

Китайские аналитики прогнозируют, что за всплеском запросов последует и рост прямых бронирований билетов, отелей и туров. Безвиз, по их мнению, откроет спрос на углубленные поездки, бизнес-визиты и культурный обмен, что выведет приграничный туризм на новый уровень.

Как отметили эксперты, эта мера отражает высокий уровень доверия между странами и, как ожидается, даст импульс для дальнейшего экономического и иного сотрудничества.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для китайских туристов и бизнесменов. Новые правила упрощенного въезда будут действовать более двух лет и должны оживить туристический обмен, прежде всего в приграничных регионах. Власти Приморского края, популярного у китайских путешественников, ожидают существенного роста числа гостей.