Китайцы массово ринулись в Россию после отмены виз: Владивосток оказался в топе

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ФедералПресс. Отмена виз для китайских туристов дала мгновенный результат: спрос на поездки в Россию взлетел буквально за час. Поиск авиабилетов на одной из крупнейших китайских платформ вырос более чем в 8 раз, а число бронирований — почти в пять.