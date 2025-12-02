Многие солдаты Вооружённых сил Украины не желают продолжения конфликта и хотят скорейшего мира, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.
Он уточнил, что они хотят, чтобы гибель людей прекратилась, а также напомнил, что ВСУ устали от украинского конфликта.
«Конечно, есть и сторонники жёсткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые просто хотят, чтобы этот конфликт закончился», — сказал Ваннер.
Напомним, в настоящее время он находится в украинской столице. Корреспондент отметил, что Зеленский испытывает страх из-за реакции «наиболее радикальной части» украинских военных, не желающих признавать «потерю» территорий.
Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооружённые силы Украины могут выдвинуться на украинскую столицу для того, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного окружения.