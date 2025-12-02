Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Welt: солдаты ВСУ требуют скорейшего заключения мира

При этом Зеленский испытывает страх из-за реакции «наиболее радикальной части» украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Многие солдаты Вооружённых сил Украины не желают продолжения конфликта и хотят скорейшего мира, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.

Он уточнил, что они хотят, чтобы гибель людей прекратилась, а также напомнил, что ВСУ устали от украинского конфликта.

«Конечно, есть и сторонники жёсткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые просто хотят, чтобы этот конфликт закончился», — сказал Ваннер.

Напомним, в настоящее время он находится в украинской столице. Корреспондент отметил, что Зеленский испытывает страх из-за реакции «наиболее радикальной части» украинских военных, не желающих признавать «потерю» территорий.

Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооружённые силы Украины могут выдвинуться на украинскую столицу для того, чтобы избавиться от Зеленского и его коррумпированного окружения.