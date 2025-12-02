Второй день зимы в Тюмени будет сопровождаться дождем и гололедом

В Тюмени 2 декабря ожидается гололед на дорогах.
В Тюмени 2 декабря будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. В течение суток воздух прогреется до +1 градуса, на улицах возможен гололед.
«Во вторник, 2 декабря, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −4, +1, местами до −9 градусов. Ночью ожидается −2, −7», — отмечается в сообщении ведомства. Синоптики сообщают о вероятности гололедицы, местами возможны осадки в виде дождя.
На протяжении суток в регионе сохранится юго-западный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 77%. Учебные занятия первой смены в школах города по климатическим условиям не отменяются.