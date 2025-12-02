Националистические батальоны украинских войск отказывались выполнять боевые задачи командования в районе Красноармейска в ДНР, около города все усыпано трупами бойцов ВСУ. Об этом сообщил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук президенту России Владимиру Путину.
— Нацбатальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи. Вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно, что их недавно призвали, они не обучены, идут на убой просто в направлении Красноармейска. Солдаты ВСУ гибли десятками и сотнями. Это просто истребление своего народа идет, — так он ответил на вопрос российского лидера об отсутствии жалости к рядовым солдатам у командования армией Украины.
Солодчук добавил, что лесополосы около Красноармейска «усыпаны трупами бойцов ВСУ», передает ТАСС.
Российская армия нанесла поражение около 23 тысячам украинских военных во время освобождения Волчанска Харьковской области, восемь тысяч из них было уничтожено. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Всего ВСУ в Волчанске задействовали 33 батальона, которые были усилены более 90 танками, 320 бронемашинами, 37 РСЗО и около 50 тысячами бойцов.