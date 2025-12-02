— Нацбатальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи. Вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно, что их недавно призвали, они не обучены, идут на убой просто в направлении Красноармейска. Солдаты ВСУ гибли десятками и сотнями. Это просто истребление своего народа идет, — так он ответил на вопрос российского лидера об отсутствии жалости к рядовым солдатам у командования армией Украины.