Клуб «Кайрат» приглашает на прощание с Кириллом Кекером

1 декабря 2025 года в возрасте 46 лет скоропостижно скончался руководитель Академии футбольного клуба «Кайрат» Кирилл Кекер, который ранее проработал здесь на разных тренерских постах. С 2022 по 2024 год возглавлял основную команду «желто-черных».
В этот же день стало известно, что церемония прощания состоится 3 декабря в Соборе во имя благоверного князя Александра Невского по ул. Жансугурова, 500 В. Начало в 10:00.
«Футбольный клуб “Кайрат” приглашает всех, кто желает отдать последнюю дань уважения человеку, внёсшему значительный вклад в развитие клуба и казахстанского футбола», — говорится в сообщении клуба.
