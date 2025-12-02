Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клуб «Кайрат» приглашает на прощание с Кириллом Кекером

Пресс-служба футбольного клуба «Кайрат» опубликовала информацию о церемонии прощания с Кириллом Сергеевичем Кекером, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

1 декабря 2025 года в возрасте 46 лет скоропостижно скончался руководитель Академии футбольного клуба «Кайрат» Кирилл Кекер, который ранее проработал здесь на разных тренерских постах. С 2022 по 2024 год возглавлял основную команду «желто-черных».

В этот же день стало известно, что церемония прощания состоится 3 декабря в Соборе во имя благоверного князя Александра Невского по ул. Жансугурова, 500 В. Начало в 10:00.

«Футбольный клуб “Кайрат” приглашает всех, кто желает отдать последнюю дань уважения человеку, внёсшему значительный вклад в развитие клуба и казахстанского футбола», — говорится в сообщении клуба.

1 декабря женская сборная Казахстана по футболу сыграла против Мальты в отборе на Евро.