В Хабаровске начат приём заявок на конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь»

Парк «Динамо» в этом году традиционно украсят ледовые композиции «Амурского хрусталя». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», конкурс проведут уже в 23-й раз.
В нынешнем зимнем сезоне гостей и жителей города на аллее парка встретят сказочные герои изо льда. Создавать хрупкие произведения скульпторы начнут с 19 по 22 декабря, а пока проходит прием заявок на участие в конкурсе. Вплоть до 10 декабря мастерам необходимо разработать эскизный проект.
— Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, кабинеты № 402, № 403, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Телефоны для справок: 41−99−08, 40−91−39, e-mail: art@khv27.ru, — проинформировали в городской администрации.
Выразительные и соответствующие тематике конкурса работы будут одобрены к исполнению. Затем конкурсная комиссия оценит технику и мастерство обработки льда, степень законченности скульптуры, будет учитываться рациональное использование материала и общее впечатление от произведения.