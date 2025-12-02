В России призвали принять новое решение по делу Ларисы Долиной

Ранее российские звезды высказались о скандале, который происходит вокруг российской артистки. Так, продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Долина стала жертвой «культуры отмены», а певец Григорий Лепс сообщил, что певица никого не обманывала. Однако нашлись и те, кто винит артистку в случившемся. В частности, певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) заявила, что после инцидента с квартирой Долиной она теперь не может продать собственную недвижимость, поскольку покупатели боятся заключать сделки со знаменитостями. Однако концертный директор Долиной сообщил, что не видит никакой массовой сдачи билетов на выступления звезды российского-шоу бизнеса. Но, по его словам, он заметил массовую атаку и агрессию, направленную в сторону певицы.