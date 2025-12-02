Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курганцы просят сделать пешеходный переход у алкомаркета

В Кургане между магазином «Красное и Белое» и домом на улице Войкова горожане попросили сделать пешеходный переход. Об этом говорится в обращении.

В Кургане жители добиваются установки перехода.

В Кургане между магазином «Красное и Белое» и домом на улице Войкова горожане попросили сделать пешеходный переход. Об этом говорится в обращении.

«Просьба оборудовать участок дороги пешеходным переходом возле алкомаркета и восточным торцом дома № 21 на улице Войкова. Ближайший переход находится далеко», — сообщается на сайте «Обратись».

Представители мэрии написали в ответе, что вопрос организации пешеходного перехода через улицу Войкова вблизи дома № 21 будет рассмотрен в 2026 году. В этом году строительный сезон уже завершился.