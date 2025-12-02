Курганцы просят сделать пешеходный переход у алкомаркета

В Кургане жители добиваются установки перехода.
В Кургане между магазином «Красное и Белое» и домом на улице Войкова горожане попросили сделать пешеходный переход. Об этом говорится в обращении.
«Просьба оборудовать участок дороги пешеходным переходом возле алкомаркета и восточным торцом дома № 21 на улице Войкова. Ближайший переход находится далеко», — сообщается на сайте «Обратись».
Представители мэрии написали в ответе, что вопрос организации пешеходного перехода через улицу Войкова вблизи дома № 21 будет рассмотрен в 2026 году. В этом году строительный сезон уже завершился.