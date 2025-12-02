В городе ХМАО временно отменили ежедневный автобус до ЖД вокзала

Автобус курсировал по городу от микрорайона № 9 до ЖД вокзала.
В Пыть-Яхе (ХМАО) городской автобус, следовавший по маршруту от микрорайона № 9 до железнодорожного вокзала (маршрут № 1), 2 декабря не выйдет на линию из-за болезни водителя. Об этом сообщили в администрации города.
«По информации, предоставленной диспетчерской службой подрядной организации ООО “Русское”, 2 декабря в связи с временной нетрудоспособностью водителя на линии отсутствует автобус 4 по маршруту № 1», — сказано в telegram-канале муниципалитета. Когда именно автобус вернется на линию, не сообщается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте прекращена работа двух поселковых автобусных маршрутов в связи с недостаточной загруженностью. Больше не осуществляются рейсы № 69 по направлению «Лесной — магазин “Москва”» и № 12 «Гидростроитель — “Юность”».