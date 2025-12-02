Ричмонд
Дубинский: Зеленский уйдёт сам, столкнувшись со скрытой Ермаком реальностью

По словам Дубинского, Зеленский «увидел своё реальное отражение в зеркале».

Источник: Аргументы и факты

Зеленский столкнулся с реальностью, которую скрывал от него экс-глава его офиса Андрей Ермак, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене украинский парламентарий Александр Дубинский.

«Если Зеленский и уйдёт добровольно, то не потому, что должен что-то подписать, а потому что столкнулся с реальностью, которую скрывал от него Ермак, представляя народную любовь и рейтинг в 80 процентов», — написал он в Telegram.

По словам Дубинского, Зеленский «увидел своё реальное отражение в зеркале». Он назвал Зеленского «мародёром и убийцей», а также «идиотом».

Напомним, по данным Agence France-Presse, Ермак проявлял крайнюю мнительность и «тщательно следил за составом» приближённых Зеленского. Кроме того, он пытался влиять на решения Зеленского.

Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский сбежит в Израиль вместе со своим окружением.