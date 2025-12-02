Ричмонд
В Белом доме заявили, что вскоре опубликуют результаты медосмотра Трампа

Левитт отметила, что состояние здоровья Трампа является нормальным для людей его возраста.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США вскоре обнародует результаты медосмотра американского лидера Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это происходит прямо сейчас в рамках получения заключения от врача президента, и мы опубликуем его прямо сейчас», — сказала она журналистам.

В частности, по словам Левитт, будет обнародована расшифровка магнитно-резонансной томографии (МРТ), которую прошёл глава государства. Пресс-секретарь уточнила, что состояние здоровья Трампа является нормальным для людей его возраста.

Напомним, 1 декабря президент США заявил, что прошёл МРТ. Он не уточнил, какую именно часть тела исследовали врачи. Ранее также сообщалось, что Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье, который был запечатлён в момент посадки американского лидера на самолёт.

