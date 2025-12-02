В Госдуме хотят ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом

В разговоре с агентством Миронов напомнил, что в России уже действует программа Семейная ипотека, позволяющая семьям с детьми покупать жильё под 6% годовых. Он подчеркнул, что эта мера действительно помогает улучшать жилищные условия, однако её условия не учитывают повышенные расходы родителей, воспитывающих детей инвалидов.