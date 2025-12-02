В Госдуме хотят ввести льготную ипотеку для родителей с ребенком-инвалидом

Лидер партии Справедливая Россия и глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотеку под 1% годовых для семей, воспитывающих ребёнка инвалида. Его обращение к премьер министру Михаилу Мишустину находится в распоряжении РИА Новости.
«Представляется необходимым предложить рассмотреть вопрос о введении специальной ипотечной программы со ставкой в 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида», — говорится в тексте письма.
В разговоре с агентством Миронов напомнил, что в России уже действует программа Семейная ипотека, позволяющая семьям с детьми покупать жильё под 6% годовых. Он подчеркнул, что эта мера действительно помогает улучшать жилищные условия, однако её условия не учитывают повышенные расходы родителей, воспитывающих детей инвалидов.
По словам Миронова, Справедливая Россия предлагает для этих семей отдельный ипотечный механизм со ставкой 1%.
Он объяснил, что семьи, где растут дети-инвалиды, несут серьёзные затраты на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход. Миронов также привёл данные Фонда социального страхования, согласно которым в РФ живут более 780 тысяч детей с инвалидностью.
Он добавил, что такое число семей нуждается в особых условиях проживания, поскольку детям, передвигающимся в инвалидных колясках, часто требуется нестандартная планировка. Поэтому, по словам главы думской фракции, жилищный вопрос для этих семей выходит далеко за рамки обычного бытового удобства.
Ранее в России предложили изменить правила семейной ипотеки, сделав ее доступной для всех семей с двумя и более детьми до 18 лет.