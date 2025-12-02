В Омске за 120 тысяч продается редкое ретропальто

В Омске на портале «Авито» вышло объявление о продаже старинного женского пальто 1920-х годов, сшитого из бархата. Его можно купить для коллекции или непосредственно носки.
Цену вещи обозначили в 120 тыс. рублей. Продавец уточнила, что пальто не нуждается в чистке и реставрации. Размер — 46−48. Не рассматриваются обмен, торги или аренда. Могут переслать товар и в другой город.
«Вещь абсолютно чистая, ухоженная. Можно брать без перчаток, можно носить в люди — чистка и реставрация не нужны, пуговицы и бархат имеют легкие потертости, что придает еще большую антуражность вещи», — отметила владелица.
К пальто есть шляпка также из бархата, тех же лет, того же мастера. Продавец отметила очень хорошее винтажное состояние, поразительное для предмета одежды такого возраста. По ее словам, вещь редкая, коллекционная, и уже абсолютно единичная.
