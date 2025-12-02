Ричмонд
В омских Нефтяниках за 160 миллионов продают трехэтажный ТЦ

Список выставленных на продажу коммерческих площадей в черте города пополнился торговым комплексом на проспекте Мира.

Источник: Reuters

Речь идет о трехэтажном ТЦ неподалеку от остановки «Магазин Весна» в городке Нефтяников.

В объявлении сделан упор на «приспособленность» площадей для ведения арендного бизнеса, под него заточено свыше 2,5 тысячи кв. м, на которых рассредоточено свыше 30 торговых точек.

Среди особенностей выделены 8 входных групп, «удобный подъезд», собственная бесплатная парковка и инженерные коммуникации современного образца.

«Концепция торгового центра заключается в размещении сетевых и локальных операторов ритейла, фабри-производителей и дистрибьюторов с максимальной реализацией ассортиментной матрицы товаров для взрослых и детей, с целью удовлетворения потребности современной семьи в приобретении всего необходимого за один визит», — подчеркивается в объявлении.

Утверждается, что торговый центр приносит стабильный доход, при этом заявленный срок окупаемости может составить до 10 лет. Готовый бизнес предлагается по цене в 160 миллионов рублей.