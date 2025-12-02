В омских Нефтяниках за 160 миллионов продают трехэтажный ТЦ

«Концепция торгового центра заключается в размещении сетевых и локальных операторов ритейла, фабри-производителей и дистрибьюторов с максимальной реализацией ассортиментной матрицы товаров для взрослых и детей, с целью удовлетворения потребности современной семьи в приобретении всего необходимого за один визит», — подчеркивается в объявлении.