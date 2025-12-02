Красноярцам рассказали, как сохранить здоровье при перепадах температур

Период «погодных качелей» — быстрых и неожиданных изменений температуры, давления и влажности — представляет особую опасность для пожилых людей, детей, метеочувствительных граждан и пациентов с хроническими заболеваниями. Как поясняют медики, основная проблема заключается в том, что сосуды не успевают адаптироваться к резким скачкам атмосферного давления, что может привести к гипертоническим кризам, обострениям сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.