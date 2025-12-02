Красноярцам рассказали, как сохранить здоровье при перепадах температур

Специалисты краевого министерства здравоохранения предупредили жителей о рисках для здоровья, связанных с резкими сменами погоды, и дали практические рекомендации по адаптации к метеорологическим перепадам.
Период «погодных качелей» — быстрых и неожиданных изменений температуры, давления и влажности — представляет особую опасность для пожилых людей, детей, метеочувствительных граждан и пациентов с хроническими заболеваниями. Как поясняют медики, основная проблема заключается в том, что сосуды не успевают адаптироваться к резким скачкам атмосферного давления, что может привести к гипертоническим кризам, обострениям сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.
«Заранее зная о возможных колебаниях погоды по прогнозу, можно подготовиться морально и физически», — отметила главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Сергеева.
Она рекомендовала в дни резких перепадов:
Избегать интенсивных физических нагрузок;
Уменьшить потребление кофе, крепкого чая, энергетиков и алкоголя;
Увеличить потребление чистой воды для стабилизации давления;
Соблюдать нормальный режим дня, отдыха и сбалансированного питания;
Утром не вскакивать резко с кровати, а позволить организму проснуться постепенно.
Также врач посоветовала для поддержания нервной системы принимать травяные настои, совершать прогулки и, при отсутствии противопоказаний, принимать расслабляющие ванны с хвоей или морской солью. Все медикаменты следует принимать строго по назначению лечащего врача.
Эксперты отмечают, что в такие периоды у людей могут обостряться боли в суставах и спине, заболевания органов дыхания и пищеварения, а также наблюдаться повышенная утомляемость, раздражительность и снижение трудоспособности.
