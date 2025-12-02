В Омске жители Старого Кировска сообщили об опасной стае собак

В Омске в районе Старого Кировска стая бродячих собак заняла жилой квартал. О собаках, которые пугают местных жителей и прохожих, сообщают жильцы домов на улице Мельничной. В телеграм-канале Новости Омска | Жесть размещено видео, снятое во дворе многоквартирного дома 87/4. Сообщается, что стая собирается до 10 особей за раз. Собаки ходят по району, парковкам, спокойно гуляют. На кадрах не видно, чипированы ли животные.