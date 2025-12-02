Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске жители Старого Кировска сообщили об опасной стае собак

О животных, пугающих людей пишут жители домов на улице Мельничной.

Источник: Freepik

В Омске в районе Старого Кировска стая бродячих собак заняла жилой квартал. О собаках, которые пугают местных жителей и прохожих, сообщают жильцы домов на улице Мельничной. В телеграм-канале Новости Омска | Жесть размещено видео, снятое во дворе многоквартирного дома 87/4. Сообщается, что стая собирается до 10 особей за раз. Собаки ходят по району, парковкам, спокойно гуляют. На кадрах не видно, чипированы ли животные.

Чтобы вызвать специалистов для отлова, жителям следует обращаться в свои управляющие компании.

В настоящее время в Омске рассматривают спорный законопроект о безнадзорных животных. 27 ноября инициативу рассмотрели в Заксобрании Омской области. Пока власти и зоозащитники не могут прийти к единому решению.