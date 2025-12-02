Ричмонд
СВО
В Иркутске открыли мемориальную доску офицеру Александру Курбатову

Она установлена на доме № 11 по проспекту Маршала Жукова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на доме № 11 по проспекту Маршала Жукова появилась мемориальная доска. Она посвящена местному жителю, старшему лейтенанту Александру Курбатову, который погиб в 2023 году «за ленточкой». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, на церемонию пришли власти, депутаты, а также родные и друзья офицера.

— Он стал для всех примером мужества и настоящей любви к Родине. Этот памятный знак будет символом нашего глубокого уважения и признательности за его подвиги во имя защиты мирного населения ЛНР и всего Донбасса. Отдельное спасибо — семье и сослуживцам. Благодаря вам его заслуги перед страной не будут забыты! Светлая память нашему герою, — сказал мэр Руслан Болотов.

Александр Курбатов родился в 1978 году, был военнослужащим, а позже предпринимателем. После частичной мобилизации в 2022 году он служил командиром взвода в Луганской Народной Республике. За храбрость, проявленную в бою, был посмертно награжден орденом Мужества.

Мать героя поблагодарила всех пришедших. Она отметила, что открытие доски — это важный шаг для сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину.