Могут ли импланты вызвать рак: хирург объяснил реальные риски для здоровья

Пластические операции с использованием имплантов остаются одной из самых популярных процедур среди женщин, но вокруг них до сих пор ходит много мифов. Пластический, челюстно-лицевой хирург, основатель медицинского центра Damas Medical Center Амжад Аль-Юсеф рассказал KP.RU, могут ли они вызвать раковые заболевания.
«Да, не буду лукавить — это может быть. Но в процентном соотношении это очень мизерные цифры. Процент онкологических заболеваний после установки импланта может быть 0,001 и нет гарантии, что причиной старта болезни не стал какой-то другой фактор», — пояснил врач.
Специалист подчеркнул, что осложнения возможны после любой операции, поэтому принимать решение о вмешательстве нужно обдуманно. При этом современные технологии и контроль со стороны врача снижают все риски до минимума.
Аль-Юсеф также развеял популярный миф о кормлении грудью после маммопластики. Он объяснил, что грудные импланты устанавливаются либо под железу, либо под мышцу, и ни в одном из вариантов они не мешают грудному вскармливанию.
«Имплант стоит между молочной железой и мышцей: то есть в этом кармане формируется место для импланта, он вокруг себя формирует капсулу, которая никак не мешает работе молочной железы», — заключил медик.
