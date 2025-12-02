Омичам назвали сумму, во сколько обойдутся традиционные салаты на Новый год

С наступлением предновогодней суеты омичи традиционно обсуждают главный вопрос застолья — сколько стоит «оливье» и «селёдка под шубой». По данным программы лояльности «X5 Клуб», если считать порции салатов на одного человека по классическим рецептам, готовить дома заметно выгоднее: «шуба» в заведениях общественного питания стоит от 180 рублей, тогда как домашний вариант дешевле примерно в 3,5 раза. Порция «оливье» в кафе — от 150 рублей (примерно в 2,6 раза дороже домашней), «крабовый» — от 160 рублей, экономия при самостоятельном приготовлении достигает 2,4 раза. Для семей, которые планируют встречу Нового года у себя дома — это ощутимый аргумент в пользу кухни, а не доставки.