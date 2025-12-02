Омичам назвали сумму, во сколько обойдутся традиционные салаты на Новый год

С наступлением предновогодней суеты омичи традиционно обсуждают главный вопрос застолья — сколько стоит «оливье» и «селёдка под шубой». По данным программы лояльности «X5 Клуб», если считать порции салатов на одного человека по классическим рецептам, готовить дома заметно выгоднее: «шуба» в заведениях общественного питания стоит от 180 рублей, тогда как домашний вариант дешевле примерно в 3,5 раза. Порция «оливье» в кафе — от 150 рублей (примерно в 2,6 раза дороже домашней), «крабовый» — от 160 рублей, экономия при самостоятельном приготовлении достигает 2,4 раза. Для семей, которые планируют встречу Нового года у себя дома — это ощутимый аргумент в пользу кухни, а не доставки.
При этом расчёты по итоговой стоимости различаются у разных исследователей. Аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» оценивает, что «оливье» с варёной колбасой на четверых во второй половине ноября обойдётся в среднем в 573 рубля — на 4,8% дороже, чем год назад.
Центр уточняет состав «советской» версии салата: 500 г картофеля, 200 г моркови, 5 яиц, 300 г варёной колбасы, 100 г лука, по 400 г консервированного горошка и маринованных огурцов, 200 г майонеза и зелень. Онлайн-платформа «Купер» даёт иные ориентиры: два килограмма «оливье» — около 850 рублей, а два килограмма «шубы» — примерно 450 рублей.