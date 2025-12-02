Льготники Новосибирской области получат две выплаты в декабре 2025 года

Первая из них — предварительная ежемесячная выплата, которая будет переведена заранее. Это сделано, чтобы граждане могли воспользоваться средствами до наступления праздничных дней, когда работа банков и почтовых отделений может быть ограничена, сообщает Сиб.фм.
Вторая выплата — это традиционная индексация социальных пособий, которая в 2026 году составит до 6,8%. Представители органов социальной защиты региона отмечают, что такие меры являются стандартной практикой, направленной на улучшение качества жизни льготников и обеспечение их стабильного дохода перед длительными праздниками.
Для получения подробной информации о датах и размерах выплат жители могут обратиться в отделения Пенсионного фонда, органы социальной защиты или посетить портал государственных услуг Новосибирской области.