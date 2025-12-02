Льготники Новосибирской области получат две выплаты в декабре 2025 года

Первая из них — предварительная ежемесячная выплата, которая будет переведена заранее. Это сделано, чтобы граждане могли воспользоваться средствами до наступления праздничных дней, когда работа банков и почтовых отделений может быть ограничена, сообщает Сиб.фм.