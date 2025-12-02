Мост дружбы через всю Россию: Владивосток и Рыбинск укрепили партнёрство

Отмечается, что Рыбинск — это старинный волжский город с богатой историей, родина адмирала Фёдора Ушакова, крупный центр авиационного двигателестроения и «столица бурлаков». Город удостоен звания «Город трудовой доблести» и занимает второе место по численности населения в Ярославской области.