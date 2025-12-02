Мост дружбы через всю Россию: Владивосток и Рыбинск укрепили партнёрство

Владивосток и Рыбинск официально стали городами-партнёрами. Несмотря на расстояние в тысячи километров — от берегов Японского моря до Верхней Волги — города решили объединить усилия ради общего развития, сообщила пресс-служба администрации дальневосточной столицы.
«28 ноября 2025 года подписано Соглашение о сотрудничестве между Владивостоком и Рыбинском Ярославской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Рыбинск — это старинный волжский город с богатой историей, родина адмирала Фёдора Ушакова, крупный центр авиационного двигателестроения и «столица бурлаков». Город удостоен звания «Город трудовой доблести» и занимает второе место по численности населения в Ярославской области.
Стороны договорились развивать взаимодействие в ключевых сферах: обмен опытом в области местного самоуправления, улучшение инвестиционного климата и поддержка предпринимательства, содействие экономическому росту и реализация совместных проектов в культуре и спорте.