Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря

Девам важно определиться с целями и приоритетами, а также понять, что им на самом деле нужно. Если не сделать этого вовремя, есть риск потратить силы и время на борьбу за то, без чего легко можно было бы обойтись. Также присутствует вероятность попасть под чье-то влияние. Не стоит быть слишком доверчивыми: не каждый окружающий сдержит слово, даже если обещал поддержать.